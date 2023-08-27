Hary Tanoe Minta Kader Perindo Terjun Langsung ke Lapangan Dengar Aspirasi Masyarakat

PONTIANAK – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengimbau kepada kader agar aktif menggerakkan pemilih dengan terjun langsung ke lapangan, memetakan aspirasi masyarakat dan membentuk program yang strategis.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat ini berlangsung di Kota Pontianak, pada Sabtu (26/8/2023) sore.

Sejumlah program dan saran diberikan kepada seluruh peserta yang hadir agar dilaksanakan guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas Partai Perindo, khususnya di Kalimantan Barat. Apalagi, Kalimantan Barat menjadi salah satu prioritas pemenangan Partai Perindo.

Ketum Perindo menekankan empat hal yang ditekankan kepada pengurus daerah, yakni berkerja terukur mengacu pada data observasi, kemudian bergerak cepat karena pemilu kurang dari enam bulan lagi. Selanjutnya kerja keras dan militan.

BACA JUGA: DPD Perindo Kabupaten Bandung Optimis Raih Kemenangan di Pemilu 2024

“Harus ada strategi tepat sasaran, baru kerja keras, kerja cepat lebih hebat lagi. strategi tepat, kerja cepat dan kerja keras, maka kita bisa unggul. Kita bisa harus kerja tepat sasaran, tentunya dengan kerja cepat karena waktunya pendek, kerja keras jumlah jamnya lebih banyak dan militan, itu sangat mempengaruhi kinerja kita, keyakinan kita dapat kursi banyak,” ucap Hary Tanoe.