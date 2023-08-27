Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

19 Perwira TNI Pecah Bintang, Ini Daftar Nama-namanya

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |06:01 WIB
19 Perwira TNI Pecah Bintang, Ini Daftar Nama-namanya
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono kembali melakukan kebijakan mutasi kepada sejumlah prajurit di tiga matra baik TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) maupun Angkatan Udara (AU).

Kebijakan mutasi tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/953/VIII/2023 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan tentara Nasional Indonesia.

Dalam SK mutasi yang ditandatangai Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Kamis, 24 Agustus 2023 total ada 75 Perwira TNI yang dimutasi dan dirotasi.

Namun, ada 19 perwira menengah (Pamen) dari tiga matra pecah bintang. Dengan tugas dan tanggung jawab baru tersebut, para perwira tersebut akan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) untuk TNI AD, Laksamana Pertama (Laksma) untuk TNI AL, dan Marsekal Pertama (Marsma) untuk TNI AU.

Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono mengatakan, mutasi ini merupakan hal yang rutin dilakukan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier.

“Mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis,” ujarnya, Jumat 25 Agustus 2023.

Berikut ini nama-nama perwira TNI yang pecah bintang:

1. Kolonel Inf. Ayi Lesmana, jabatan lama Pamen Denmabesad diangkat menjadi Dir Vet Ditjen Pothan Kemhan menggantikan Brigjen TNI Heri Pribadi yang dimutasi menjadi Ses Ditjen Pothan Kemhan

