BOGOR - Sebuah rumah yang berada di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terbakar.
Berikut fakta-fakta yang berhasil dihimpun:
1. Korban Tewas
Satu orang meninggal dunia dalam kejadian ini.
2. Api Berasal dari Kamar Mandi
Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Tri Nugraha mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 03.15 WIB. Berawal ketika salah satu warga melihat asap yang keluar dari kamar mandi rumah korban.
"Langsung meminta bantuan warga lainnya dan berjibaku membantu untuk memadamkan api," kata Bayu dalam keterangannya, Minggu (27/8/2023).
3. Dua Unit Mobil Pemadam Diterjunkan
Namun, kobaran api semakin membesar sehingga warga meminta pertolongan Pemadam Kebakaran. Dua unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian untuk menjinakan kobaran api.
"Sampai akhirnya api dapat dipadamkan dan ditemukan korban Mansur (54) selaku pemilik rumah meninggal dunia. Korban di rumah seorang diri dan dibenarkan dari para saksi Ketua RT," jelasnya.