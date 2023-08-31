Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan

JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta hari ini, Kamis (31/8/2023), diperkirakan cerah berawan sepanjang hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dilansir dari laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pada pagi hari, wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu cerah berawan dan kota yang lainnya mengalami cerah.

Kemudian, cuaca kembali cerah berawan pada siang hingga malam hari di seluruh kota administratif DKI Jakarta.

Sementara, suhu udara berada di kisaran 27 hingga 35 derajat celsius dengan kelembapan 70 sampai 85 persen.

(Khafid Mardiyansyah)