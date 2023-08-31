Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |05:02 WIB
Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Berawan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca DKI Jakarta hari ini, Kamis (31/8/2023), diperkirakan cerah berawan sepanjang hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang dilansir dari laman Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pada pagi hari, wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu cerah berawan dan kota yang lainnya mengalami cerah.

Kemudian, cuaca kembali cerah berawan pada siang hingga malam hari di seluruh kota administratif DKI Jakarta.

Sementara, suhu udara berada di kisaran 27 hingga 35 derajat celsius dengan kelembapan 70 sampai 85 persen.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189892/cuaca-R2sz_large.jpg
Awal Pekan, Cuaca Jakarta Diprediksi Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189570/cuaca-YeS6_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Disertai Petir Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188674/hujan-SGmI_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188672/angin_kencang-Sk3e_large.jpg
BMKG Deteksi Potensi Siklon Tropis saat Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188365/hujan-kULM_large.jpg
Prediksi Cuaca Minggu Kedua Desember: Hujan Guyur Jabodetabek 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186780/hujan-I6L1_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement