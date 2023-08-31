Diduga Pakai Narkoba, Tiga ABK KM Bahtera Nusantara 01 Ditangkap

NATUNA - Tiga Anak Buah Kapal (ABK) KM Bahtera Nusantara 01 diamankan polisi lantaran diduga menyalahgunakan narkotika. Ketiga ABK yang terdiri dari masinis, juru mudi, dan cleaning service tersebut langsung dibawa ke Polres Natuna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ketua RT01 Penagi, Hasan mengatakan, Satresnarkoba Polres Natuna memeriksa dan berhasil menemukan barang haram tersebut beserta alat hisap di kamar mesin saat kapal sandar di Pelabuhan Tanjung Payung, Penagi.

"Ada tiga orang yang diamankan. Tapi satunya masih dalam pengembangan. Ada alat hisap dan barang itu di bungkusan plastik," ujar Hasan, Rabu (30/8/2023).

Menurut Hasan, ketiga terduga pelaku baru saja menggunakan barang haram tersebut . Pasalnya, mereka juga mengakui perbuatan buruknya itu.

"Saat itu saya rasa mereka baru memakai. Dan mereka mengaku pakai," katanya.

Hasan melanjutkan, setelah diinterogasi, para terduga pelaku langsung dibawa ke Polres Natuna bersama kapten kapal dan dirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah itu, kapal langsung bertolak ke pelabuhan selanjutnya, namun tiga ABK tersebut masih berada di Polres Natuna.