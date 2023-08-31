Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Jual Ribuan Bungkus Rokok Tanpa Cukai, 3 Pedagang Ditangkap di Indramayu

Andrian Supendi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |02:31 WIB
Jual Ribuan Bungkus Rokok Tanpa Cukai, 3 Pedagang Ditangkap di Indramayu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

INDRAMAYU - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Indramayu menangkap tiga orang pedagang rokok tanpa cukai. Mereka adalah AH (36), SN (33), dan SWN (33), warga Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Ketiganya diamankan di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, pada Selasa 29 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 WIB.

Dari tangan mereka, polisi telah menyita rokok tanpa cukai merek Flash Bold Biru sebanyak 762 bungkus, Flash Bold Putih 100 bungkus, Gudang Ganam 100 bungkus, Lexi 390 bungkus, Arete 400 bungkus, Louis Putih 100 bungkus, OK Bold 566 bungkus, Lois Bold Filter 878 bungkus, Surya Galaxy 852 bungkus, Exis 54 bungkus, Lois Bold Kretek 155 bungkus, Louis Red 750 bungkus, J1 Class 165 bungkus, Dia Bold 20 bungkus, Luxio Premium 10 bungkus, dan Fajar Bold 20 bungkus.

Selain itu, polisi juga menyita rokok yang diduga menggunakan cukai palsu, dengan merk C Classic 190 bungkus, HS Clove Ungu 48 bungkus, dan HS Clove Putih 20 bungkus.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Hafid Firmansyah, mengatakan, total keseluruhan rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 5.580 bungkus, dengan nilai jual per bungkus sebesar Rp10.000.

"Jadi total barang bukti yang berhasil kita amankan ini nilainya mencapai Rp55.800.000," kata Hafid, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (30/8/2023).

AKP Muhammad Hafid mengungkapkan, tiga pelaku yang diamankan dalam jaringan ini memiliki peran yang berbeda. Pelaku AH diduga menjadi pemasok dengan membeli rokok tanpa cukai seharga Rp65.000 per slop, kemudian dijual kembali dengan harga Rp80.000 per slop, serta Rp10.000 per bungkus.

"Pelaku ini menjualnya kepada pelaku SN dengan harga Rp74.000 per slop. Lalau pelaku SN memasarkan rokok dengan harga jual yang lebih tinggi. Sementara, pelaku SWN sendiri melakukan pembelian dan penjualan rokok tanpa cukai dengan harga beli Rp74.000 per slop dan harga jual Rp80.000 per slop," ungkap Kasat Reskrim Polres Indramayu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/21/525/1834119/gubernur-jabar-ancam-pecat-kepala-sekolah-yang-merokok-U2DB65iAw5.jpg
Gubernur Jabar Ancam Pecat Kepala Sekolah yang Merokok di Lingkungan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/31/525/1402213/hari-tembakau-mahasiswa-segel-papan-reklamasi-iklan-rokok-RQ3R8JRP1Z.jpg
Hari Tanpa Tembakau, Mahasiswa Segel Papan Reklamasi Iklan Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/05/29/525/1400707/ngerokok-di-dalam-angkot-akan-didenda-rp500-ribu-IFlQ81q14o.jpg
Ngerokok di Dalam Angkot Akan Didenda Rp500 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/04/16/525/1364556/50-persen-warga-indramayu-menjadi-perokok-pasif-XBLZip0kJ6.png
50 Persen Warga Indramayu Menjadi Perokok Pasif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/22/525/1235944/ribuan-slop-rokok-tanpa-cukai-disita-petugas-bBDWtSDaZl.jpg
Ribuan Slop Rokok Tanpa Cukai Disita Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/28/525/1222418/mulai-digandrungi-pelajar-perempuan-shisha-bakal-diharamkan-Ovb4YgBwiM.jpg
Mulai Digandrungi Pelajar Perempuan, Shisha Bakal "Diharamkan"
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement