Derita Alex Kawilarang, Perintis Kopassus yang Disiksa Secara Sadis

JAKARTA - Kolonel Inf. Alexander Evert Kawilarang kisahnya penuh dengan derita selama hidupnya di dunia militer. Ia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia masa Revolusi Nasional Indonesia dan mantan anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL).

Kawilarang juga pendiri Kesko TT yang kemudian menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kawilarang meniti karier kemiliteran di dua tempat selepas pendidikan dasar dan menengah.

Yakni, pendidikan CORO (Corps Opleiding Reserve Officieren) atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan, serta KMA (Koninklijke Militaire Academie) alias Akademi Militer Kerajaan Belanda di Jatinegara.

Ia menapaki jejak ayahnya, AHH Kawilarang yang merupakan pensiunan perwira Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) berpangkat mayor.

Kawilarang harus ikut mobilisasi menghadapi invasi Jepang pada 1942 tidak lama menempuh pendidikan di KMA. Saat Belanda menyerah di Kalijati, semua prajurit KNIL dijebloskan ke tahanan, termasuk Kawilarang.

BACA JUGA: 325 Hektare Lahan di Jambi Terbakar

Kemudian, Kawilarang dimasukkan ke kamp interniran Depot Bandung (kini Gedung Rindam III Siliwangi di Jalan Manado). Sehari sebelum para tahanan akan digunduli Jepang, Kawilarang merencanakan kabur dari penjara.

Kawilarang bergegas kabur karena jika digunduli, akan lebih sulit kabur karena akan lebih mudah diketahui meski sudah berada di luar kamp interniran.