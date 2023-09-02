Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Derita Alex Kawilarang, Perintis Kopassus yang Disiksa Secara Sadis

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |06:04 WIB
Derita Alex Kawilarang, Perintis Kopassus yang Disiksa Secara Sadis
Alex Kawilarang (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kolonel Inf. Alexander Evert Kawilarang kisahnya penuh dengan derita selama hidupnya di dunia militer. Ia adalah perwira Tentara Nasional Indonesia masa Revolusi Nasional Indonesia dan mantan anggota Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL).

Kawilarang juga pendiri Kesko TT yang kemudian menjadi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Kawilarang meniti karier kemiliteran di dua tempat selepas pendidikan dasar dan menengah.

Yakni, pendidikan CORO (Corps Opleiding Reserve Officieren) atau Korps Pendidikan Perwira Cadangan, serta KMA (Koninklijke Militaire Academie) alias Akademi Militer Kerajaan Belanda di Jatinegara.

Ia menapaki jejak ayahnya, AHH Kawilarang yang merupakan pensiunan perwira Koninklijke Nederlands Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) berpangkat mayor.

Kawilarang harus ikut mobilisasi menghadapi invasi Jepang pada 1942 tidak lama menempuh pendidikan di KMA. Saat Belanda menyerah di Kalijati, semua prajurit KNIL dijebloskan ke tahanan, termasuk Kawilarang.

Kemudian, Kawilarang dimasukkan ke kamp interniran Depot Bandung (kini Gedung Rindam III Siliwangi di Jalan Manado). Sehari sebelum para tahanan akan digunduli Jepang, Kawilarang merencanakan kabur dari penjara.

Kawilarang bergegas kabur karena jika digunduli, akan lebih sulit kabur karena akan lebih mudah diketahui meski sudah berada di luar kamp interniran.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188400/tni-bvxN_large.jpg
30 Ribu Prajurit TNI hingga Puluhan Alutsista Canggih Diterjunkan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188111/tni-g8uc_large.jpg
Jaga Perdamaian di Afrika Tengah, PBB Acungkan Jempol untuk Satgas Kontingen Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907/tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288/tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187264/tni-msrQ_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Kirim Logistik ke Daerah Terisolir, Jenderal Tempur Marinir: Mirip di Gaza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158/tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement