Tragis! Seorang Pria Tewas Usai Melompat dari Fly Over Jatipulo Palmerah

JAKARTA - Pria bernama Haerudin meregang nyawa setelah lompat dari Jembatan Fly over Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (1/9/2023) pukul 19.45 WIB.

Kapolsek Palmerah Kompol Slamet Riyadi mengatakan, berdasarkan keterangan saksi yang berada di pinggir kali, terdengar suara cukup keras yang ternyata merupakan peristiwa korban melompat dari jembatan.

Saksi mata, kata Slamet, sempat melihat korban muncul ke permukaan air kemudian tenggelam. Setelah itu, saksi pun mencoba menghubungi TIM SAR.

"Kemudian saksi menoleh ke arah suara, kemudian tenggelam lagi ke dalam air dan saksi langsung melihat ke arah atas jembatan dan saksi melihat ada sepeda motor di pinggir jalan," kata Slamet kepada wartawan, Jumat (1/9/202).

"Selanjutnya menghubungi Tim sar untuk mengadakan pencarian," sambungnya.