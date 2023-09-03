Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja di Bogor Dilaporkan Tenggelam di Curug Muara Cigamea

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |02:02 WIB
Remaja di Bogor Dilaporkan Tenggelam di Curug Muara Cigamea
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

BOGOR - Remaja berinisial MDR (16), dilaporkan tenggelam di Curug Muara Cigamea, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban.

Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin mengatakan peristiwa itu dilaporkan sekira pukul 14.00 WIB. Awalnya, korban dan dua orang temannya berenang di Curug Muara Cigamea.

"Satu dari mereka tenggelam saat berenang," kata Jalal dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).

Melihat kejadian tersebut, kedua rekannya pun meminta pertolongan kepada warga sekitar. Warga setempat sudah berupaya melakukan pertolongan kepada korban namun terdapat pusaran air.

"Sehingga menyulitkan evakuasi dan terkendala alat," jelasnya.

Tim SAR gabungan yang mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Hingga saat ini, korban belum ditemukan dan pencarian akan dilanjutkan pada besok pagi.

"Sampai saat ini korban belum ditemukan dan kegiatan pencarian dihentikan sementara karena situasi di lokasi gerimis dan sudah malam," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
