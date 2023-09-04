Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Warga Ilaga Ditembak KKB Teroris Secara Brutal saat Tutup Kios

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |06:02 WIB
5 Fakta Warga Ilaga Ditembak KKB Teroris Secara Brutal saat Tutup Kios
Ilustrasi KKB teroris (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua kembali melakukan aksi terornya terhadap masyarakat. Kali ini, warga yang tak bersalah menjadi sasaran penembakan teroris tersebut.

Berikut fakta-faktanya:

1. Ditembak saat Menutup Kios

Warga bernama Antonius Padang (33 tahun) ditembak menggunakan senjata api saat menutup warung dagangannya di Kampung Kago, Ilaga, Puncak, Papua Tengah.

"Korban Antonius Padang ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat menutup kios miliknya. Penembakan dilakukan menggunakan senjata api rakitan,” kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Prabowo dalam keterangannya, Minggu 3 September 2023.

Benny mengungkapkan, kejadian penembakan tersebut. Peristiwa itu diperkirakan terjadi pada Jumat 1 September 2023 sekira pukul 18:38 WIT. Saat itu, korban hendak menutup kios dagangan miliknya.

2. Tembakan Kena Lutut Korban

Sekelompok KKB teroris dengan membawa senjata api mendatangi korban dan langsung menembaknya. “Tembakan mengenai bagian lutut dari korban,” kata Kombes Benny.

3. Tak Dapat Melawan

Korban yang diserang KKB tak dapat melakukan perlawanan. Sementara warga yang melihat kejadian itu melaporkan ke petugas. Anggota TNI dan kepolisian langsung menuju ke lokasi penembakan KKB itu.

Halaman:
1 2
      
