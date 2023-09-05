5 Fakta TNI Bongkar Persembunyian KKB Egianus Kogoya, Pembebasan Sandera Tinggal Menunggu Waktu?

JAKARTA - Prajurit TNI berhasil membongkar persembunyian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Hal tersebut menjadi titik terang untuk penyelamatan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens.

Okezone merangkum 5 fakta prajurit TNI berhasil bongkar persembunyian KKB Egianus Kogoya. Berikut ulasannya?

1. TNI Masih Tunggu Niat Baik KKB Bebaskan Pilot Susi Air

Menurut Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan pihaknya masih menunggu niat untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB.

"Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egianus Kogoya. Kami masih berharap agar Egianus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu," kata Izak Pangemanan di Jayapura, Papua dikutip Antaranews, Senin (4/9/2023).

2. Penyanderaan Pilot Susi Air Timbulkan Keresahaan tentang Keamanan Papua

Penyanderaan Philip Mark masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan di tengah masyarakat Nduga. Sebab, masyarakat akan menjadi korban ketika terjadi pertempuran antara TNI-Polri dan KKB.

3. TNI Akan Segera Bebaskan Pilot Susi Air

Untuk itu, pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut harus segera dibebaskan.

"Tidak sulit bagi TNI-Polri untuk menghancurkan mereka (KKB), namun itu tidak dilakukan," ujar Izak.