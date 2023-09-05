5 Fakta Prajurit TNI Serang Markas KKB dan Tewaskan 3 Anak Buah Egianus Kogoya

JAKARTA - Prajurit TNI berhasil membongkar dan menyerang markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya. Sebanyak 3 anggota KKB tersebut berhasil dilumpuhkan.

Okezone merangkum 5 fakta Prajurit TNI berhasil membongkar dan menyerang markas KKB Egianus Kogoya. Berikut ulasannya:

1. Kronologi Lengkap Prajurit TNI Serang Markas KKB Egianus Kogoya

Kronologi lengkap Pasukan Elite TNI AD serang markas Egianus Kogoya hingga tewaskan 3 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris di, kawasan Matoa, Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Dalam penggerebakan tersebut, tim gabungan dari Satgas Tim Taipur, Satgas Yonif MR 411 Pandawa, dan Satgas Elang berhasil menyita 5 pucuk senjata api rakitan dan sejumlah amunisi serta dokumen dari salah satu anggota KKB teroris.

Informasi yang dihimpun Okezone, operasi ini dimulai berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pasukan TNI AD sejak 17 Agustus 2023 lalu.

Saat itu, tim patroli drone Tim Taipur melihat 4 anggota TPNPB/KKB teroris yang membawa senjata laras panjang ketika berjalan di sekitar sungai. Mereka diduga datang dari arah PT Delarosa menuju Camp Matoa Belakang. Dan kembali terulang pada 21 Agustus 2023, di mana aktivitas yang mencurigakan terlihat di sekitar rumah di wilayah Matoa.

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023, Mayor Inf Cosmos beserta pasukannya melaksanakan rencana operasi yang telah disusun sebelumnya.

Pada 31 Agustus 2023, pukul 18.30 WIT, sebanyak 94 personel yang dipimpin oleh Mayor Inf Sudarmin melaksanakan penyusupan menuju Pos Matoa. Akhirnya, pada tanggal 1 September 2023, pukul 03.16 WIT, tim gabungan di bawah pimpinan Mayor Inf Cosmos melakukan penyergapan hingga terjadi kontak senjata yang mengakibatkan tewasnya 3 anggota TPNPB.

2. TNI Berhasil Sita Senpi dan Dokumen KKB Egianus Kogoya

Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan mengatakan, tim gabungan Satgas Tim gabungam yang dipimpin oleh Mayor Inf. Cosmos berhasil menyita 5 pucuk senpi rakitan beserta amunisi dan dokumen KKB di markas Matoa.