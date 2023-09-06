Truk Tinja Terguling di Samping Poslantas PIER, Muatannya Berceceran

PASURUAN - Truk pengangkut tinja terguling usai mengalami kecelakaan tunggal di samping Poslantas Pasuruan Industrial Estate Rembang atau PIER di Jalan Raya Kraton-Gempol tepatnya di Desa Raci, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/9/2023) siang tadi.

Truk hendak membuang kotoran. Beruntung tak ada korban jiwa. Namun, muatannya sedikit tumpah.

Petugas kepolisian setempat, Aiptu Dian Wara mengatakan, saat itu, kendaraan disopiri Hadi (40) warga Gempol, Kabupaten Pasuruan akan membuang tinja usai menyedot WC di wilayah Kota Pasuruan dari arah timur - barat.

Di lokasi kejadian, ban belakang meletus membuat sopir didampingi kernetnya tak bisa menguasai stirnya.

Kendaraan terguling dan posisinya berbalik arah barat- timur. Akibatnya, muatannya hendak dibuang ke wilayah Tlocor, Jabon, Kabupaten Sidoarjo, tumpah ke samping jalan raya.

Sopir dan kernet selamat dalam kecelakaan ini. Meski begitu, ruas jalan menghubungkan Pasuruan ke Surabaya lancar. Rencananya, truk ini akan dievakuasi dengan mobil derek ke Pos Lantas Bangil, kabupaten setempat.

(Arief Setyadi )