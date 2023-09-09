Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 9 September : Bom Bunuh Diri Meledak di Kedubes Australia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |05:03 WIB
Peristiwa 9 September : Bom Bunuh Diri Meledak di Kedubes Australia
Bom bunuh diri meledak di Kedubes Australia, Jakarta, pada 9 September 2004. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bom meledak di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di kawasan Kuningan, Jakarta, pada 9 September 2004.

Dari informasi yang dihimpun, Sabtu (9/9/2023), sedikitnya 9 orang tewas berhasil diidentifikasi. Para korban meninggal merupakan satpam di Kedubes Australia, pemohon visa, staf kedubes, hingga warga di sekitar kejadian.

Tak hanya itu, ledakan bom juga merusak sejumlah bangunan di sekitar Kedubes Australia.

Pengeboman itu dipercayai dilakukan oleh seorang pengebom bunuh diri bernama Heri Kurniawan alias Heri Golun dengan menggunakan van mini jenis Daihatsu bewarna hijau. Heri berhasil diidentifikasi melalui tes DNA.

Dalam kasus ini, setidaknya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka itu adalah Rois, Ahmad Hasan, Apuy, dan Sogir alias Abdul Fatah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191509/bom-FvGS_large.jpg
Geger Ancaman Bom Teror 10 Sekolah di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182180/viral-WE75_large.jpg
Pelaku Pemboman SMA 72 Sering Di-bully, Fraksi Golkar: Usut Tuntas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175262/bom-7Sv5_large.jpg
Sekolah Internasional di Kelapa Gading Jakut Juga Dapat Ancaman Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175244/victor-KXO5_large.jpg
Buru Pelaku Teror Bom Sekolah di Tangsel, Polisi Selisik Jejak Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156685/brimob-5rea_large.jpg
Penjinak Bom Brimob Musnahkan 262 Detonator Listrik di Pangkalan Koto Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156424/penemuan_granat-uAGW_large.jpg
Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement