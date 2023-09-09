Peristiwa 9 September : Bom Bunuh Diri Meledak di Kedubes Australia

Bom bunuh diri meledak di Kedubes Australia, Jakarta, pada 9 September 2004. (Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Bom meledak di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di kawasan Kuningan, Jakarta, pada 9 September 2004.

Dari informasi yang dihimpun, Sabtu (9/9/2023), sedikitnya 9 orang tewas berhasil diidentifikasi. Para korban meninggal merupakan satpam di Kedubes Australia, pemohon visa, staf kedubes, hingga warga di sekitar kejadian.

Tak hanya itu, ledakan bom juga merusak sejumlah bangunan di sekitar Kedubes Australia.

Pengeboman itu dipercayai dilakukan oleh seorang pengebom bunuh diri bernama Heri Kurniawan alias Heri Golun dengan menggunakan van mini jenis Daihatsu bewarna hijau. Heri berhasil diidentifikasi melalui tes DNA.

Dalam kasus ini, setidaknya 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka itu adalah Rois, Ahmad Hasan, Apuy, dan Sogir alias Abdul Fatah.