5 Fakta 7 Kendaraan Alami Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ

BEKASI - Kecelakaan beruntun berlangsung di di Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed (MBZ), Sabtu 9 September 2023.

Okezone merangkum 5 fakta kecelakaan tersebut. Berikut ulasannya:

1. Lokasi Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ

Jasamarga melalu akun X resminya merilis, kecelakaan beruntun yang terjadi pada pagi hari di Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed (MBZ) di KM KM 24 - KM 25+200 arah Cikampek. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Induk PJR Tol Jakarta-Cikampek Kompol Rikky Akmaja.

"Betul mas terjadi kecelakaan KM 25A MBZ sudah di tangani," ujar Rikky saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (9/9/2023).

2. Penyebab Kecelakaan Pengendara Lawan Arah

Rikky mengatakan, kecelakaan beruntun itu disebabkan karena salah pengendara kedapatan melawan arah di jalur tersebut. Pihaknya juga telah terjun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

BACA JUGA: Hary Tanoesoedibjo dan Ganjar Pranowo Malam Mingguan Tonton LMAC Music Forall Fest 2023

"Betul kendaraan Yaris tiba-tiba melawan arah. Belum diketahui penyebabnya, saat ini masih di dalami oleh Satlantas Polres Bekasi Kabupaten," katanya.

3. 3 Orang Menderita Luka-Luka

Ia mengatakan, akibat peristiwa itu, 2 orang mengalami luka ringan dan satu orang menderita luka berat. Ketiganya sudah dibawa ke RS Siloam Bekasi.