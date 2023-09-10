Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta 7 Kendaraan Alami Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |05:00 WIB
5 Fakta 7 Kendaraan Alami Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Kecelakaan di Jalan Tol MBZ (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

BEKASI - Kecelakaan beruntun berlangsung di di Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed (MBZ), Sabtu 9 September 2023.

Okezone merangkum 5 fakta kecelakaan tersebut. Berikut ulasannya:

1. Lokasi Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ

Jasamarga melalu akun X resminya merilis, kecelakaan beruntun yang terjadi pada pagi hari di Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed (MBZ) di KM KM 24 - KM 25+200 arah Cikampek. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Induk PJR Tol Jakarta-Cikampek Kompol Rikky Akmaja.

"Betul mas terjadi kecelakaan KM 25A MBZ sudah di tangani," ujar Rikky saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (9/9/2023).

2. Penyebab Kecelakaan Pengendara Lawan Arah

Rikky mengatakan, kecelakaan beruntun itu disebabkan karena salah pengendara kedapatan melawan arah di jalur tersebut. Pihaknya juga telah terjun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Betul kendaraan Yaris tiba-tiba melawan arah. Belum diketahui penyebabnya, saat ini masih di dalami oleh Satlantas Polres Bekasi Kabupaten," katanya.

3. 3 Orang Menderita Luka-Luka

Ia mengatakan, akibat peristiwa itu, 2 orang mengalami luka ringan dan satu orang menderita luka berat. Ketiganya sudah dibawa ke RS Siloam Bekasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement