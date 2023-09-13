Apresiasi KPU Percepat Pendaftaran Capres-Cawapres, Partai Perindo: Rakyat Bisa Segera Tentukan Pilihan

JAKARTA - Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempercepat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu sangat positif bagi partai-partai untuk mempercepat konsolidasi.

"Saya setuju dimajukan untuk mempercepat konsolidasi koalisi partai-partai melahirkan pasangan Capres-Cawapres. Dengan demikian, rakyat segera mendapatkan kepastian siapa saja calon pemimpin mereka yang akan mereka pilih di Pilpres," kata Yusuf kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Yusuf--yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sulawesi Tengah itu-- mengatakan, dampak lain dari memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres yakni dapat menghentikan drama-drama politik.

"Memajukan jadwal itu bisa menghentikan akrobat politik serta drama-drama yang sifatnya pragmatis dan politik dagang sapi," kata dia.

"Kalau sudah pasti pasangan Capres dan Cawapres yang mendaftar ke KPU. Kita berharap perdebatannya sudah masuk pada kebutuhan substansi dari kontestasi yaitu gagasan dan program konkret membangun kemajuan Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU berencana mempercepat pendaftaran Capres-Cawapres yang semula dilakukan pada 19 Oktober-25 November 2023, dipercepat menjadi 10-16 Oktober 2023.