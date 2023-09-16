Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta 5 Jasad KKB Ditemukan di Kali, Ini Identitasnya

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |05:02 WIB
4 Fakta 5 Jasad KKB Ditemukan di Kali, Ini Identitasnya
Mayat anggota KKB Papua ditemukan di kali (Foto Ilustrasi : Freepik)
A
A
A

 

SEBANYAK lima jenazah anggota KKB teroris ditemukan tewas di Kali Brasa, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Berikut lima fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Identitas 5 KKB Papua

Kelima anggota KKB teroris yang tewas tersebut adalah Darnius Heluka, Musa Heluka, Man Senik, Yoman Senik dan Kapai Payage.

2. Tewas Usai Baku Tembak

“Mereka tewas setelah baku tembak antara TNI dan KKB pada Kamis (14/9) dan barang bukti yang diamankan di antaranya dua magazen, empat butir peluru serta barang pribadi korban,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).

3. Polisi Evakuasi Jasad Korban

Penyidik Satuan Reskrim Polres Yahukimo kata dia juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengevakuasi kelima jasad KKB teroris tersebut.

Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian bersama anggota TNI mengevakuasi kelima jenazah ke RSUD Dekai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/337/3125917/polri-h1lV_large.jpg
Polri Periksa 3 Oknum TNI Terkait Kasus Penjualan Senpi ke KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039651/pasukan_brimob-cRaS_large.jpg
5 Fakta 70 Personel Brimob Dikerahkan Buru Anggota dan Simpatisan KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/337/3026470/4-fakta-tni-gerebek-markas-opm-di-hutan-maybrat-terjadi-baku-tembak-QFrGimgU2C.jpg
4 Fakta TNI Gerebek Markas OPM di Hutan Maybrat, Terjadi Baku Tembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/337/3021215/ini-tampang-undius-kogoya-pentolan-kkb-papua-yang-jadi-dalang-penembakan-sopir-dan-bakar-mobil-di-paniai-UeO5gHPyjN.jpg
Ini Tampang Undius Kogoya, Pentolan KKB Papua yang Jadi Dalang Penembakan Sopir dan Bakar Mobil di Paniai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/340/3016642/opm-klaim-tembak-aparat-kapendam-sengaja-sebar-hoax-agar-masyarakat-menderita-xbDme44IoS.jpg
OPM Klaim Tembak Aparat, Kapendam: Sengaja Sebar Hoax agar Masyarakat Menderita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/340/3010129/petrus-pekei-komandan-kkb-ditangkap-saat-perjalanan-ke-paniai-IcdOMvnZaH.jpg
Petrus Pekei, Komandan KKB Ditangkap saat Perjalanan ke Paniai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement