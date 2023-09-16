4 Fakta 5 Jasad KKB Ditemukan di Kali, Ini Identitasnya

Mayat anggota KKB Papua ditemukan di kali (Foto Ilustrasi : Freepik)

SEBANYAK lima jenazah anggota KKB teroris ditemukan tewas di Kali Brasa, Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Berikut lima fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Identitas 5 KKB Papua

Kelima anggota KKB teroris yang tewas tersebut adalah Darnius Heluka, Musa Heluka, Man Senik, Yoman Senik dan Kapai Payage.

2. Tewas Usai Baku Tembak

“Mereka tewas setelah baku tembak antara TNI dan KKB pada Kamis (14/9) dan barang bukti yang diamankan di antaranya dua magazen, empat butir peluru serta barang pribadi korban,” ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, dalam keterangannya, Jumat (15/9/2023).

3. Polisi Evakuasi Jasad Korban

Penyidik Satuan Reskrim Polres Yahukimo kata dia juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mengevakuasi kelima jasad KKB teroris tersebut.

Setelah melakukan olah TKP, polisi kemudian bersama anggota TNI mengevakuasi kelima jenazah ke RSUD Dekai.