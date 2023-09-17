Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Disiagakan untuk Amankan Barang Prasejarah di Museum Nasional Usai Kebakaran

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |00:01 WIB
Polisi Disiagakan untuk Amankan Barang Prasejarah di Museum Nasional Usai Kebakaran
Kebakaran Museum Nasional/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, akan ditutup sampai batas waktu tak ditentukan imbas kebakaran yang terjadi pada Sabtu, (16/9/2023) malam. Demikian disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol, Komarudin.

"Jadi untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan oleh karenanya kita akan melakukan penutupan sementara sampai nanti dinyatakan oleh pengelola sendiri bahwa tempat ini sudah bisa dibuka lagi untuk umum," ujarnya di lokasi.

 BACA JUGA:

Lanjut Komarudin, Personel Kepolisian disiagakan untuk mengamankan barang prasejarah koleksi Museum Nasional. Pengamanan tersebut diperketat untuk agar barang-barang berharga tersebut tidak hilang.

Diketahui, bagian museum nasional yang terbakar yakni di gedung A. Di mana, gedung A merupakan tempat pameran barang-barang prasejarah.

 BACA JUGA:

"Satuan personil kita siapkan baik di bagian depan maupun belakang, mengingat memang kita ketahui bahwa di gedung A sendiri banyak disimpan barang berharga, bernilai sejarah yang cukup tinggi," ucapnya.

Untuk saat ini, kata Komarudin pihaknya menerjunkan sekitar 80 personel kepolisian.

Sebelumnya diberitakan, Museum Nasional yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran itu terjadi pada Sabtu, (16/9/2023) sekitar pukul 20.00 WIB.

Belum diketahui, penyebab kebakaran tersebut. Saat ini, petugas pemadam kebakaran masih melakukan upaya pemadaman.

