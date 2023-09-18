5 Fakta Museum Nasional Kebakaran, Bagaimana Nasib Benda-Benda Bersejarah?

JAKARTA - Kebakaran melanda Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu 16 September 2023 malam. Kebakaran menghanguskan 6 ruangan di Gedung A museum tersebut.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Gedung A Terbakar

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (BLU MCB) Ahmad Mahendra mengatakan, ada 6 ruangan di Gedung A yang terdampak.

Sedangkan 15 ruangan lainnya di gedung A serta ruangan pamer gedung B dan C sama sekali tidak terdampak.

“Api tidak menyebar,” ucap Ahmad, Minggu (17/9/2023).

2. Replika Terbakar

Berdasarkan penyelidikan sementara, Mahendra menyebutkan beberapa koleksi yang terbakar adalah replika di bagian prasejarah.

“Sebagian koleksi yang terdampak adalah replika, seperti di bagian prasejarah. Sisanya dipastikan dalam keadaan aman. Kami secara intensif terus melakukan pengukuran dampak dan rencana tindak lanjut,” ujarnya.

3. Tidak Ada Korban Jiwa

Mahendra memastikan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat ini, prioritas utama BLU MCB adalah mengidentifikasi dan memperbaiki ruangan museum yang terdampak serta memastikan keamanan benda sejarah.

"Kami akan berupaya keras untuk memastikan bahwa museum kembali dalam kondisi terbaik secepat mungkin," ujar Mahendra.