Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Museum Nasional Kebakaran, Bagaimana Nasib Benda-Benda Bersejarah?

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |05:08 WIB
5 Fakta Museum Nasional Kebakaran, Bagaimana Nasib Benda-Benda Bersejarah?
Kebakaran Museum Nasional. (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu 16 September 2023 malam. Kebakaran menghanguskan 6 ruangan di Gedung A museum tersebut.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Gedung A Terbakar

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (BLU MCB) Ahmad Mahendra mengatakan, ada 6 ruangan di Gedung A yang terdampak.

Sedangkan 15 ruangan lainnya di gedung A serta ruangan pamer gedung B dan C sama sekali tidak terdampak.

 BACA JUGA:

“Api tidak menyebar,” ucap Ahmad, Minggu (17/9/2023).

2. Replika Terbakar

Berdasarkan penyelidikan sementara, Mahendra menyebutkan beberapa koleksi yang terbakar adalah replika di bagian prasejarah.

“Sebagian koleksi yang terdampak adalah replika, seperti di bagian prasejarah. Sisanya dipastikan dalam keadaan aman. Kami secara intensif terus melakukan pengukuran dampak dan rencana tindak lanjut,” ujarnya.

 BACA JUGA:

3. Tidak Ada Korban Jiwa

Mahendra memastikan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat ini, prioritas utama BLU MCB adalah mengidentifikasi dan memperbaiki ruangan museum yang terdampak serta memastikan keamanan benda sejarah.

"Kami akan berupaya keras untuk memastikan bahwa museum kembali dalam kondisi terbaik secepat mungkin," ujar Mahendra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement