Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Door to Door, Perindo Depok Bagikan Minyak Goreng dan KTA Berasuransi di Pancoran Mas

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:08 WIB
Door to Door, Perindo Depok Bagikan Minyak Goreng dan KTA Berasuransi di Pancoran Mas
Partai Perindo Depok bagikan minyak goreng dan KTA berasuransi di Pancoran Mas, Depok (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Kota Depok Anwar Nurdin door to door menyambangi warga RT 01 dan RT 05, RW 12, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok untuk membagikan 400 liter minyak goreng dan juga KTA berasuransi Partai Perindo.

Dalam kesempatan itu, Anwar yang juga sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Depok dan Bekasi, didampingi Rere Tati Sri Hardina yang juga merupakan Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat dan para kader Partai Perindo Kota Depok.

"Kalau pembagian KTA terus kita berjalan, sudah diberikan arahan dari pusat, terus kita door to door ke bawah berbagi pada masyarakat," kata Anwar saat ditemui di lokasi, Rabu (20/8/2023) sore.

Anwar menegaskan, jika Partai Perindo selalu bergerak dengan konkret tanpa omong kosong dan wacana Partai Perindo juga begitu peduli dengan masyarakat.

"Bukan omong besar atau hanya wacana oleh Partai Perindo, tapi kita membuktikan bahwa Partai Perindo peduli akan masyarakat," ucap Anwar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement