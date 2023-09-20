Door to Door, Perindo Depok Bagikan Minyak Goreng dan KTA Berasuransi di Pancoran Mas

JAKARTA - Ketua DPD Partai Perindo Kota Depok Anwar Nurdin door to door menyambangi warga RT 01 dan RT 05, RW 12, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok untuk membagikan 400 liter minyak goreng dan juga KTA berasuransi Partai Perindo.

Dalam kesempatan itu, Anwar yang juga sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Depok dan Bekasi, didampingi Rere Tati Sri Hardina yang juga merupakan Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat dan para kader Partai Perindo Kota Depok.

"Kalau pembagian KTA terus kita berjalan, sudah diberikan arahan dari pusat, terus kita door to door ke bawah berbagi pada masyarakat," kata Anwar saat ditemui di lokasi, Rabu (20/8/2023) sore.

Anwar menegaskan, jika Partai Perindo selalu bergerak dengan konkret tanpa omong kosong dan wacana Partai Perindo juga begitu peduli dengan masyarakat.

"Bukan omong besar atau hanya wacana oleh Partai Perindo, tapi kita membuktikan bahwa Partai Perindo peduli akan masyarakat," ucap Anwar.