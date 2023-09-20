Pemerintah Harus Hadir Lindungi UMKM dan Produk Lokal Dari Serbuan Barang Impor

JAKARTA - Ketua Bidang UMKM DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Alex Adam Putra menyebutkan pemerintah harus hadir dalam melindungi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal dari serbuan barang import yang dijual melalui sosial media.

Hal tersebut ia sampaikan terkait keluhan dari para pedagang UMKM yang saat ini banyak mengeluhkan pasar mereka semakin sepi karena pengaruh dari produk-produk import yang dipasarkan melalui media sosial seperti TikTok.

"Kalau perihal e-commerce zaman saat ini kita tidak bisa menolak ya. Itu suatu perubahan iklim yang itu kita harus menyesuaikan digitalisasi. Di mana produk luar yang membanjiri negeri kita perihal TikTok shop yang mematikan bidang UMKM kita," ujar Alex, Rabu (20/9/2023) di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan seharusnya sebelum TikTok Shop dan berbagai aplikasi masuk harusnya pemerintah telah membuat regulasi dan aturan yang membuat menguatkan UMKM.

"Jadi setiap produk yang masuk di bangsa kita negeri kita itu harus di filter atau disortir jadi tidak semua produk bisa membanjiri di UMKM kita," kata dia.

Tanpa disadari perlahan, Alex melihat UMKM kita tidak berkembang dan cenderung mati suri karena kalah bersaing dengan produk luar negeri.

"Yang di mana produk luar itu secara kualitas kuantitas harga dia memang lebih murah, di mana masyarakat kita otomatis tergiur dengan produk-produk mereka karena produk lokal kita tidak bisa bersaing sama mereka. Salah satunya adalah secara kualitas dan kuantitas produk lokal kita yang kalah jauh," terang Alex.

Ia berharap pemerintah bisa hadir di tengah-tengah para pengusaha UMKM yang saat ini tengah tergerus produk-produk import murah yang dijual melalui media sosial.

"Pemerintah perlu membuat satu regulasi aturan dengan cara mereka bisa membuat suatu bidang koperasi atau UMKM atau market place buat pelaku UMKM ini agar bisa berkembang dengan tujuannya yaitu tujuan utama kita mengedepankan UMKM," jelasnya.