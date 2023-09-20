Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pemerintah Harus Hadir Lindungi UMKM dan Produk Lokal Dari Serbuan Barang Impor

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |22:42 WIB
Pemerintah Harus Hadir Lindungi UMKM dan Produk Lokal Dari Serbuan Barang Impor
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang UMKM DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Alex Adam Putra menyebutkan pemerintah harus hadir dalam melindungi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan produk-produk lokal dari serbuan barang import yang dijual melalui sosial media.

Hal tersebut ia sampaikan terkait keluhan dari para pedagang UMKM yang saat ini banyak mengeluhkan pasar mereka semakin sepi karena pengaruh dari produk-produk import yang dipasarkan melalui media sosial seperti TikTok.

"Kalau perihal e-commerce zaman saat ini kita tidak bisa menolak ya. Itu suatu perubahan iklim yang itu kita harus menyesuaikan digitalisasi. Di mana produk luar yang membanjiri negeri kita perihal TikTok shop yang mematikan bidang UMKM kita," ujar Alex, Rabu (20/9/2023) di Kantor DPP Partai Perindo, Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat.

Ia menyebutkan seharusnya sebelum TikTok Shop dan berbagai aplikasi masuk harusnya pemerintah telah membuat regulasi dan aturan yang membuat menguatkan UMKM.

"Jadi setiap produk yang masuk di bangsa kita negeri kita itu harus di filter atau disortir jadi tidak semua produk bisa membanjiri di UMKM kita," kata dia.

Tanpa disadari perlahan, Alex melihat UMKM kita tidak berkembang dan cenderung mati suri karena kalah bersaing dengan produk luar negeri.

"Yang di mana produk luar itu secara kualitas kuantitas harga dia memang lebih murah, di mana masyarakat kita otomatis tergiur dengan produk-produk mereka karena produk lokal kita tidak bisa bersaing sama mereka. Salah satunya adalah secara kualitas dan kuantitas produk lokal kita yang kalah jauh," terang Alex.

Ia berharap pemerintah bisa hadir di tengah-tengah para pengusaha UMKM yang saat ini tengah tergerus produk-produk import murah yang dijual melalui media sosial.

"Pemerintah perlu membuat satu regulasi aturan dengan cara mereka bisa membuat suatu bidang koperasi atau UMKM atau market place buat pelaku UMKM ini agar bisa berkembang dengan tujuannya yaitu tujuan utama kita mengedepankan UMKM," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514//rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192512//perindo-0PMJ_large.jpg
Rakerwil DPW Perindo Sumsel, Sekjen: Fokus Penguatan Struktur Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192186//perindo_perkuat_pemulihan_pascabencana_di_sumbar-x50U_large.jpg
Perindo Perkuat Pemulihan Pascabencana di Sumbar melalui Bantuan dan Huntara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550//dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541//dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537//sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement