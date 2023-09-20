Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pidato Berapi-api di Majelis Umum PBB, Zelensky Sebut Rusia Setan yang Tidak Bisa Dipercaya

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |07:42 WIB
Pidato <i>Berapi-api</i> di Majelis Umum PBB, Zelensky Sebut Rusia <i>Setan</i> yang Tidak Bisa Dipercaya
Presiden Ukraina berpidato penuh semangat di Majelis Umum PBB untuk mengakhiri agresi Rusia (Foto: UPI)
A
A
A

MANHATTANPresiden Ukraina Volowdymyr Zelensky melontarkan pernyataan tajam kepada sekutu-sekutu Rusia, dengan mengklaim “setan tidak bisa dipercaya,” saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Manhattan, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (19/9/2023).

Dalam pidato itu, dia juga menyarankan mereka untuk bertanya kepada panglima perang Rusia Yevgeny Prigozhin yang sudah tewas terbunuh “tentang janji-janji Putin”. Hal ini merujuk pada pemimpin tentara bayaran Wagner yang terbunuh di dalam kecelakaan pesawat pada Agustus lalu.

Zelensky meminta para pemimpin dunia untuk bersatu mengalahkan agresor dalam pidatonya yang penuh semangat itu.

Zelensky memulai pidatonya dengan mengecam Rusia karena mempersenjatai makanan, energi, dan serangan terhadap anak-anak terhadap Ukraina.

“Kami mengetahui nama puluhan ribu anak… yang diculik oleh Rusia di wilayah pendudukan Ukraina dan kemudian dideportasi,” ujarnya, dikutip New York Post.

Zelensky, 45, menggambarkan perang Rusia terhadap negaranya sebagai serangan terhadap “tatanan internasional” ketika ia menyampaikan pidato berapi-api dalam bahasa Inggris kepada Majelis Umum yang berlangsung lebih dari 15 menit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/18/3185974/antonio-ZnK5_large.jpg
Uni Eropa Harus Cabut Sanksi Terhadap Rusia untuk Perdamaian Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/18/3185699/zelensky-oYwq_large.jpg
Poin Damai ‘Trump’ Terkait Perang Ukraina-Rusia Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429/ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183809/trump-4LFG_large.jpg
Trump: Perang Rusia-Ukraina Tewaskan 25 Ribu Tentara Dalam Sebulan, Sangat Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182506/ukraina-aOv2_large.jpg
Ukraina Hadapi Krisis Pemadaman Listrik yang Berujung Bencana di Musim Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179993/volodymyr_zelensky-XKCp_large.jpg
Presiden Ukraina Tuding China Pasok Mesin Pembuat Senjata ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement