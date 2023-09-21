Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Serang Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Krimea, Klaim Sebabkan Kerusakan Parah

Rahman Asmardika, Jurnalis - Kamis, 21 September 2023 | 17:16 WIB
Ukraina Serang Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Krimea, Klaim Sebabkan Kerusakan Parah
Foto: Kementerian Pertahanan Rusia.
A
A
A

KYIV - Dinas keamanan dan angkatan laut SBU Ukraina menyerang pangkalan udara Saky di Krimea yang diduduki Rusia pada Rabu, (20/9/2023) malaman, menimbulkan "kerusakan serius", kata sumber intelijen Ukraina pada Kamis, (21/9/2023).

Sementara itu, militer Rusia mengatakan mereka telah menghancurkan 19 drone Ukraina di Krimea dan Laut Hitam, dan tidak memberikan rincian mengenai korban atau kerusakan.

Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen.

“Serangan yang dilakukan oleh Dinas Keamanan dan Angkatan Laut mencapai sasaran dan menyebabkan kerusakan serius pada peralatan penjajah,” kata sumber tersebut sebagaimana dilansir Reuters, menggambarkan operasi yang menurut sumber tersebut pertama-tama menggunakan drone dan kemudian rudal jelajah Neptunus.

Sumber tersebut mengatakan bahwa setidaknya 12 pesawat tempur dan sistem pertahanan udara portabel ditempatkan di pangkalan di Krimea barat dan pangkalan itu juga digunakan sebagai pangkalan pelatihan bagi operator drone.

Halaman:
1 2
      
