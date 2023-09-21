Advertisement
HOME NEWS JABAR

Wanita Paruh Baya di Garut Dikeroyok Dua Keponakan hingga Bonyok

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:10 WIB
Wanita Paruh Baya di Garut Dikeroyok Dua Keponakan hingga Bonyok
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

GARUT - Seorang wanita di Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, bernama Ratnengsih (55) dianiaya dua keponakannya hingga tak berdaya. Warga Kampung Ririp, Desa Nyalindung, Kecamatan Cisewu, ini tiba-tiba dikeroyok kedua keponakannya berinisial AN (29) dan AK (22) Rabu (20/9/2023) pagi sekira pukul 06.00 WIB.

Lokasi pengeroyokan tak jauh dari domisili korban, yakni Kampung Datar Pari, Desa Nyalindung. Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, korban diduga menderita gangguan kejiwaan.

"Kedua pelaku merupakan keponakan korban yang merupakan warga Kampung Datar Pari. Untuk motif pengeroyokan yang dilakukan kedua pelaku masih didalami, sedangkan dari pemeriksaan sementara korban diduga menderita kejiwaan," kata AKBP Rohman Yonky Dilatha, Kamis (21/9/2023).

Para pelaku saat ini telah diamankan aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya saat ini telah berada di Mapolsek Cisewu untuk menjalani proses selanjutnya.

