Keseruan Angela Tanoesoedibjo Syuting Bedah Rumah, Ikut Bantu Tukang hingga Memasak

SIDOARJO – Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo berbaur dengan masyarakat Kampung Kedung Mojolor, Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo. Angela mengikuti syuting reality show Bedah Rumah dan Uang Kaget, Sabtu (23/9/2023) siang.

Bahkan, para emak-emak setempat antusias saat Angela tiba di lokasi. Wamen Angela langsung mengecek langsung proses pembuatan rumah milik Syamsul Hadi. Selama melakukan pengecekan rumah, emak-emak warga setempat tak henti-hentinya berteriak memanggil nama Wamen Parekraf tersebut.

Tak hanya itu, Angela yang juga Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim yakni Surabaya-Sidoarjo dari Partai Perindo juga ikut emak-emak yang tengah memasak.