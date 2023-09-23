Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Angela Tanoesoedibjo Syuting Bedah Rumah di Sidoarjo, Disambut Heboh Emak-Emak

Yoyok Agusta , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:20 WIB
SIDOARJO - Emak-emak asal Sidoarjo histeris kegirangan saat menyaksikan Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo mengikuti syuting reality show Bedah Rumah dan Uang Kaget, Sabtu (23/9/2023) siang. Bahkan, para emak-emak itu antusias saat Angela tiba di lokasi di Kampung Kedung Mojolor, Desa Kedung Sukodani, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo.

Wamen Angela langsung mengecek langsung proses pembuatan rumah milik Syamsul Hadi. Tak hanya itu, Angela yang juga Caleg DPR RI Dapil 1 Jatim yakni Surabaya-Sidoarjo dari Partai Perindo juga ikut emak-emak yang tengah memasak.

Selama melakukan pengecekan rumah, emak-emak warga setempat tak henti-hentinya berteriak memanggil nama Wamen Parekraf tersebut.

Kehebohan warga tidak sampai di situ. Saat Angela mengajak istri Syamsul untuk menerima Uang Kaget yang akan dibelanjakan di Pasar Krian, suasana kian semarak.

Dengan mengendarai becak motor, Angela yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kreatif Digital Partai Perindo itu mengajak keluarga Syamsul belanja ke pasar.

