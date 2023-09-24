1.000 KTA Diaktivasi, Anggota Perindo Kota Bandung Bakal Diproteksi Asuransi

BANDUNG - 1.000 anggota Partai Perindo di Kota Bandung bakal mendapatkan proteksi kecelakaan dan kematian dari KTA Perindo berasuransi. Aktivasi KTA Perindo berasuransi dilakukan pada acara Aktivasi Serentak KTA Berasuransi dan Konsolidasi Saksi di Mepro Hall & Convention Centre, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Minggu (24/9/2023).

Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar Nuke Purwani mengatakan, KTA Perindo berasuransi adalah program dari Partai dalam memberikan rasa nyaman kepada para anggota. Melalui kartu ini, para anggota Perindo diharapkan lebih nyaman dalam beraktivitas.

"KTA asuransi ini dapat mengcover resiko-resiko akibat kecelakaan seperti jatuh dari kendaraan. Pemegang kartu dapat dana pengobatan sebesar Rp300.000. Juga jika terjadi kecelakaan sampai meninggal dunia," jelas Nuke.

KTA ini, kata dia, sejalan dengan langkah Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Kartu ini harapannya dapat dipakai untuk setiap anggota Partai Perindo khususnya anggota kami yang memang betul-betul memerlukan manfaatnya," imbuh dia.

Sebelumnya, sebanyak 1.000 warga Kota Bandung yang mayoritas milenial melakukan aktivasi KTA Perindo berasuransi, Minggu (24/9/2023). Ribuan anggota Partai Perindo tersebut secara otomatis akan diproteksi dari kecelakaan dan kematian.