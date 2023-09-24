Bahagianya Ribuan Warga Bandung Dapat Asuransi Perindo

BANDUNG - Sukacita tampak pada raut muka warga Bandung yang mendapatkan KTA Perindo berasuransi pada acara Aktivasi Serentak KTA Berasuransi dan Konsolidasi Saksi di Mepro Hall & Convention Centre, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Minggu (24/9/2023).

Salah satunya disampaikan warga Arcamanik yang mendapatkan fasilitas KTA Perindo berasuransi, Vina. Dia mengaku sangat bersyukur menjadi anggota Perindo dan mendapatkan fasilitas asuransi. Sehingga kartu tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tanda keanggotaan, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Alhamdulillah ya bisa dapat kartu asuransi jadi kalau ada apa-apa kan kita gampang. Misalnya kalau amit-amitnya ini mah kalau misalkan ada kecelakaan kan kita kalau ada asuransi itu kan bisa dipakai juga kan," jelas dia.

Vina meyakini, hal ini adalah bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat. Karena sangat jarang partai yang melakukan hal serupa. Dia pun berterima kasih atas program Perindo yang peduli kepada anggotanya.

Hal serupa juga disampaikan warga Mandalajati, Ina. Dia sangat bahagia setelah KTA yang dimilikinya bisa diaktifkan asuransinya. Setidaknya aktivitas dia sehari hari bisa tercover jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Programnya sangat menarik sekali, sehingga kami yang menjadi anggota Perindo merasa terlindungi. Terimakasih Perindo," imbuh dia.

Sebelumnya, sebanyak 1.000 warga Kota Bandung yang mayoritas milenial melakukan aktivasi KTA Perindo berasuransi, Minggu (24/9/2023). Ribuan anggota Partai Perindo tersebut secara otomatis akan diproteksi dari kecelakaan dan kematian.

Seremonial aktivasi KTA Perindo berasuransi dilakukan melalui acara Aktivasi Serentak KTA Berasuransi dan Konsolidasi Saksi di Mepro Hall & Convention Centre, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Hadir pada kesempatan tersebut Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Caleg DPR RI Dapil Jabar I), Nuke Purwani (Caleg DPRD Provinsi Dapil 1 Jabar), John Binsar Simalango (Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 3) di Kota Bandung, Ketua RPA Perindo Jabar Aji Murtidianti, dan lainnya.