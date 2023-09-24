Advertisement
NASA Setia Menunggu Kembalinya Sampel Asteroid Bennu yang Dibawa Pesawat Luar Angkasa Osiris-Rex

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |16:35 WIB
NASA menunggu kembalinya sampel Asteroid Bennu yang dibawa pesawat luar angkasa Osiris-Rex (Foto: NASA)
NEW YORK - Misi tujuh tahun untuk mempelajari apa yang digambarkan sebagai batuan paling berbahaya di Tata Surya akan segera mencapai kesimpulan yang dramatis. Pesawat luar angkasa Osiris-Rex membawa pulang sampel "tanah" yang diambilnya dari permukaan asteroid Bennu.

Bahan-bahan berdebu ini akan dijatuhkan oleh wahana Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) saat melewati Bumi pada Minggu (24/9/2023).

Mereka akan dimasukkan ke dalam kapsul untuk melindungi mereka dari bencana kebakaran di Negara Bagian Utah, Amerika Serikat (AS).

Para ilmuwan berharap sampel kimia ini dapat mengungkap informasi baru tentang pembentukan planet 4,5 miliar tahun yang lalu, dan bahkan mungkin memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan dimulai di dunia kita.

Pendaratan di tanah gurun milik Departemen Pertahanan diperkirakan terjadi pada pukul 08:55 waktu setempat (14:55 GMT; 15:55 BST).

Ini pasti akan menjadi hari yang memicu kecemasan bagi semua orang yang terlibat dalam proyek Osiris-Rex. Terutama selama 13 menit yang dibutuhkan kapsul tersebut untuk jatuh ke atmosfer.

Kontainer seukuran ban mobil pada awalnya akan bergerak dengan kecepatan lebih dari 12km/s (27.000mph) dan mengalami pemanasan puncak lebih dari 3.000C. Namun kombinasi pelindung termal dan parasut akan membuatnya berhenti dengan aman di dataran gurun.

      
