Bacaleg DPR RI Sosialisasi Aktivasi Kartu Asuransi Partai Perindo di Madiun

MADIUN - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI Partai Perindo, Muhamad Irfan Syauqi menggelar sosialisasi kartu asuransi bagi anggota Partai Perindo di Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Minggu 24 September 2023 siang.

Dengan bekal kartu asuransi yang telah diaktivasi tersebut, anggota Partai Perindo sekaligus pemegang kartu akan mendapat sejumlah keuntungan.

Sosialisasi aktivasi kartu asuransi Partai Perindo dilakukan Muhamad Irfan Syauqi, Bacaleg DPR RI Partai Perindo dari Daerah Pemilihan Jatim 8 bertempat di rumah warga di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.