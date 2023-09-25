Bantu Petani, Bacaleg Partai Perindo Bagikan Pupuk Gratis di Semarang

SEMARANG - Bacaleg DPR RI Dapil Jateng I Partai Perindo Syafril Nasution memberikan bantuan pupuk kepada para petani di sejumlah desa yang berada di tiga kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bantuan pupuk diharapkan bisa meringankan beban petani akan sulitnya mendapatkan pupuk.

Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat bawah. Kedatangan Bacaleg Syafril Nasution disambut hangat sejumlah petani di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 September 2023 pagi.

Selain melakukan dialog langsung dengan petani terkait kesulitan dalam bertani. Dalam kesempatan tersebut, Syafril juga memberikan bantuan pupuk gratis bagi petani.

Pemberian dilakukan secara simbolis kepada perwakilan petani di tengah sawah yang saat ini sedang mangkrak dampak kekeringan.

Sambutan hangat juga dilakukan para petani di Desa Sambirejo, Kecamatan Bringin dan Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang terhadap Syafril yang didampingi Bacaleg DPRD Jateng Dapil Jateng I Partai Perindo Beny Setiyono dan Elman Sirait.

Para petani mengaku senang dan berterima kasih dengan pemberian pupuk gratis dari Bacaleg Partai Perindo. Sebab, di desa desa setempat tengah kesulitan mendapatkan pupuk. Kalau pun ada harganya sangat tinggi.