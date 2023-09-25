Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bantu Petani, Bacaleg Partai Perindo Bagikan Pupuk Gratis di Semarang

Tata Rahmanta , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |06:05 WIB
Bantu Petani, Bacaleg Partai Perindo Bagikan Pupuk Gratis di Semarang
Bacaleg Partai Perindo Syafril Nasution bagikan pupuk gratis di Semarang (Foto: Tata Rahmanta)
A
A
A

SEMARANG - Bacaleg DPR RI Dapil Jateng I Partai Perindo Syafril Nasution memberikan bantuan pupuk kepada para petani di sejumlah desa yang berada di tiga kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bantuan pupuk diharapkan bisa meringankan beban petani akan sulitnya mendapatkan pupuk.

Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat bawah. Kedatangan Bacaleg Syafril Nasution disambut hangat sejumlah petani di Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 24 September 2023 pagi.

Selain melakukan dialog langsung dengan petani terkait kesulitan dalam bertani. Dalam kesempatan tersebut, Syafril juga memberikan bantuan pupuk gratis bagi petani.

Pemberian dilakukan secara simbolis kepada perwakilan petani di tengah sawah yang saat ini sedang mangkrak dampak kekeringan.

Sambutan hangat juga dilakukan para petani di Desa Sambirejo, Kecamatan Bringin dan Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang terhadap Syafril yang didampingi Bacaleg DPRD Jateng Dapil Jateng I Partai Perindo Beny Setiyono dan Elman Sirait.

Para petani mengaku senang dan berterima kasih dengan pemberian pupuk gratis dari Bacaleg Partai Perindo. Sebab, di desa desa setempat tengah kesulitan mendapatkan pupuk. Kalau pun ada harganya sangat tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement