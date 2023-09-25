Advertisement
HOME NEWS NEWS

Peduli Perempuan, Bacaleg Perindo Syafril Nasution Gelar Pelatihan Merias

Taufik Budi , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |05:30 WIB
Peduli Perempuan, Bacaleg Perindo Syafril Nasution Gelar Pelatihan Merias
Bacaleg Perindo Syafril Nasution gelar pelatihan merias (Foto: Taufik Budi)
SEMARANG - Partai Perindo memiliki kepedulian besar terhadap perempuan di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan menggelar pelatihan merias. Selain tampil cantik, ibu-ibu dan remaja putri yang mengikuti beauty class celeb makeup juga bisa mendapat penghasilan tambahan.

Wanita memang tak pernah lepas dari kecantikan. Mereka rela merogoh kocek sangat dalam dan waktu lama demi tampil cantik dan memesona. Oleh karenanya, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo memberi perhatian besar kepada perempuan dengan menggelar pelatihan merias.

Puluhan perempuan asal Kota Semarang dan sekitarnya antusias mengikuti beauty class celeb makeup di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Tengah. Mentor pelatihan merias adalah ahli make up artist sekaligus Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Semarang, Erlinarti.

Peserta pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan diharapkan bisa membuka usaha agar mendapat penghasilan tambahan sekaligus membuka lapangan kerja. Kepedulian terhadap perempuan itu mendapat dukungan penuh Syafril Nasution, Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jateng I yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga.

Peserta mendapat beragam pelatihan mengenai tahapan-tahapan merias mulai dari membersihkan wajah hingga memasang bulu mata, serta memilih kosmetik yang cocok dengan kulit. Bagi peserta dengan riasan terbaik mendapat apresiasi hadiah menarik.

"Ini bermanfaat untuk menambah lapangan pekerjaan, karena setelah pelatihan akan ditraining kembali dan diberikan sertifikat. Setelah itu mereka bisa berpraktek sehingga bisa membuka tempat merias kecantikan yang bisa berikan penghasilan bagi mereka," ujar Syafril.

