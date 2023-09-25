Truk Tangki Muatan 60 Ton Semen Curah Terjun ke Sungai Sedalam 5 Meter

MAROS - Diduga setir kendaraan kurang berfungsi,sebuah truk tangki bermuatan 60 ton semen curah yang memiliki panjang sekitar 10 meter, terjun ke sungai sedalam lima meter di jalan Poros Dusun Batunapara, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelum terbalik truk tangki juga sempat terguling lalu menimpah sebuah kandang ayam yang berada di pinggir sungai.

Kecelakaan ini sontak menghebohkan warga, pasalnya kondisi truk tangki dengan nomor polisi l 8816 BX milik PT Surya Buana Sentosa, ringsek dengan posisi terbalik di aliran sungai dan menjadi tontonan sejumlah pengendara yang melintas.

Sebelumnya truk tangki ini bergerak dari arah Kecamatan Bantingmurung setelah memuat semen di pabrik Bosowa dan rencananya akan menuju ke Pelabuhan Kota Makassar, namun naasnya saat tiba di lokasi setir kendaraan truk tangki tersebut diduga kurang berfungsi sehingga sang supir yang hendak membanting stir kekanan malahan ke arah kekiri.

“Truk tangki terguling lalu menimpa sebuah kandang ayam dan masuk ke sungai sedalam 5 meter, beruntung sang sopir truk tangki selamat dan hanya mengalami luka ringan di bagian kepala, meski kondisi truk tangki rusak parah di bagian depan,” kata Kepala Dusun Batunapara, Najamuddin, Senin (25/9/2023).

BACA JUGA: Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Exit Tol Bawen Ditetapkan Tersangka

Hingga saat ini, truk tangki muatan 60 ton semen curah ini masi berada di lokasi dengan posisi terbalik, sang sopir masi berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang berada di surabaya untuk proses evakuasi, sementara pihak dusun akan melaporkan kejadian ini ke unit lakalantas polres maros untuk tindakan selanjutnya.

(Awaludin)