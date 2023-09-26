Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Perang Rusia Ukraina, Komandan Armada Laut Hitam Rusia Tewas Diserang di Krimea

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |14:18 WIB
<i>Update</i> Perang Rusia Ukraina, Komandan Armada Laut Hitam Rusia Tewas Diserang di Krimea
Laksamana Viktor Solokov disebut tewas dalam serangan tersebut. (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV – Pasukan Khusus Ukraina menyatakan pada Senin, (25/9/2023), bahwa mereka telah menewaskan Komandan Armada Laut Hitam Rusia, Laksamana Viktor Sokolov, bersama dengan 34 perwira lainnya dalam serangan rudal yang menghantam markas besar Angkatan Laut (AL) Rusia di Pelabuhan Sevastopol, Krimea.

Pernyataan yang diumumkan melalui aplikasi Telegram itu juga mengatakan bahwa serangan rudal tersebut juga melukai 105 orang yang berada di bangunan utama markas besar Armada Laut Hitam.

"Setelah serangan terhadap markas Armada Laut Hitam Rusia, 34 perwira tewas, termasuk komandan Armada Laut Hitam Rusia. Sebanyak 105 prajurit lainnya terluka. Bangunan markas tidak dapat dipulihkan," kata Pasukan Khusus Ukraina di aplikasi pesan Telegram, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Akan tetapi, pernyataan tersebut belum dapat diverifikasi dan berbanding terbalik dengan apa yang dilaporkan oleh Rusia.

Dilansir dari AP News, Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya mengumumkan bahwa adanya serang terhadap markas tersebut yang menyebabkan satu orang prajurit tewas. Namun, kemudianl pihak Rusia mengatakan bahwa prajurit tersebut tidak terbunuh melainkan hilang. Rusia pun belum memberikan konfirmasi terhadap tewasnya Laksamana Viktor Sokolov.

Apabila kematian Sokolov telah dikonfirmasi, maka serangan tersebut menjadi salah satu serangan dari Ukraina yang paling signifikan terhadap Krimea, yang telah disita dan dianeksasi Rusia dari Ukraina pada 2014.

Menurut laporan Reuters, dalam beberapa minggu terakhir, Ukraina semakin menargetkan fasilitas-fasilitas angkatan laut Rusia di Semenanjung Krimea. Angkat kematian dan korban jiwa yang bertambah akibat serangan baru ini merupakan peningkatan tajam bagi Ukraina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/18/3175220/volodymyr_zelenskiy-cFA5_large.jpg
Zelensky Tuding Rusia Gunakan Kapal Tanker Minyak untuk Intelijen dan Sabotase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174535/kereta-5Dla_large.jpg
Stasiun Sumy Diguncang Serangan Rudal Rusia, 1 Tewas dan 30 Warga Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173663/rudal-38DC_large.jpg
Rusia Ancam AS: Pasok Tomahawk ke Ukraina, Eskalasi Perang Pilihan Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173123/ukraina-0SnG_large.jpg
Rusia Hujani Ukraina dengan Ratusan Rudal dan Drone, Polandia Kerahkan Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172314/peskov-4nk7_large.jpg
Tolak Klaim Trump soal “Harimau Kertas”, Rusia Tegaskan Perang Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/18/3164632/presiden_rusia_vladimir_putin-12Bu_large.jpg
Putin Siap Bertemu Zelenskiy, tapi Ungkit Masalah Legitimasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement