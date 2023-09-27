Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Negara Komunis yang Ada hingga saat Ini, China Memiliki Pengaruh di Dunia

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |08:41 WIB
Negara Komunis yang Ada hingga saat Ini, China Memiliki Pengaruh di Dunia
Ilustrasi (Foto: World Atlas)
A
A
A

JAKARTA - Negara Komunis yang ada hingga saat ini hanya lima negara. Mereka masih mempertahankan ideologinya dan rata-rata berada di Asia. Salah satunya China yang memiliki pengaruh besar di dunia.

Negara Komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme (Marxisme, Leninisme, atau Maoisme).

Pemerintah yang menganut paham komunis memastikan setiap warganya mendapatkan bagian yang sama, sehingga kekuasaan mutlak ada di tangan pemerintah.

Komunisme di Indonesia merupakan paham terlarang. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999.

Berikut ini negara komunis yang masih ada hingga saat ini, dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023).

1. Vietnam

Vietnam resmi menganut paham komunis pada 2 Juli 1976. Tepatnya sejak Vietnam Utara dipengaruhi Uni Soviet dan Vietnam Selatan dipengaruhi Amerika Serikat.

Pada 1986, Vietnam memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Doi Moi. Dengan kebijakan ini mengubah sistem ekonomi negara, yakni dengan membuka pintu bisnis bagi investor asing, mengikuti langkah negara-negara komunis lainnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033067/jejak-pki-di-cirebon-menyusup-lewat-kultural-sebelum-dibumihanguskan-n92kcr9Alf.jpg
Jejak PKI di Cirebon Menyusup Lewat Kultural Sebelum Dibumihanguskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/21/337/2924522/jejak-dn-aidit-gembong-pki-yang-dieksekuti-mati-fUjdaM2PpR.jpg
Jejak DN Aidit, Gembong PKI yang Dieksekuti Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/337/2891950/marhaenisme-dicap-komunis-megawati-tidak-tahu-sejarah-Pk8ApCpzA3.jpg
Marhaenisme Dicap Komunis, Megawati: Tidak Tahu Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/337/2842985/kisah-prajurit-yonif-310-kodam-siliwangi-menumpas-antek-pki-pakai-taktik-pagar-betis-odzreSLLNk.jpg
Kisah Prajurit Yonif 310 Kodam Siliwangi Menumpas Antek PKI Pakai Taktik Pagar Betis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/337/2842501/kisah-pki-blitar-selatan-diberangus-pakai-taktik-ublek-telur-kodam-brawijaya-vZ0dEbcxpt.jpg
Kisah PKI Blitar Selatan Diberangus Pakai Taktik Ublek Telur Kodam Brawijaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/337/2842500/gaya-hidup-borjuis-bungkus-rokok-dan-gagalnya-kebangkitan-pki-blitar-zujRFVIwKM.jpg
Gaya Hidup Borjuis, Bungkus Rokok dan Gagalnya Kebangkitan PKI Blitar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement