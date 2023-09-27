Negara Komunis yang Ada hingga saat Ini, China Memiliki Pengaruh di Dunia

JAKARTA - Negara Komunis yang ada hingga saat ini hanya lima negara. Mereka masih mempertahankan ideologinya dan rata-rata berada di Asia. Salah satunya China yang memiliki pengaruh besar di dunia.

Negara Komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunisme (Marxisme, Leninisme, atau Maoisme).

Pemerintah yang menganut paham komunis memastikan setiap warganya mendapatkan bagian yang sama, sehingga kekuasaan mutlak ada di tangan pemerintah.

Komunisme di Indonesia merupakan paham terlarang. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999.

Berikut ini negara komunis yang masih ada hingga saat ini, dirangkum dari berbagai sumber, Rabu (27/9/2023).

1. Vietnam

Vietnam resmi menganut paham komunis pada 2 Juli 1976. Tepatnya sejak Vietnam Utara dipengaruhi Uni Soviet dan Vietnam Selatan dipengaruhi Amerika Serikat.

Pada 1986, Vietnam memperkenalkan kebijakan yang dikenal sebagai Doi Moi. Dengan kebijakan ini mengubah sistem ekonomi negara, yakni dengan membuka pintu bisnis bagi investor asing, mengikuti langkah negara-negara komunis lainnya.