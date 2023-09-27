Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Serangan Drone Rusia Hantam Pelabuhan Odesa, Dampak Dirasakan Rumania

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |15:51 WIB
<i>Update</i> Serangan Drone Rusia Hantam Pelabuhan Odesa, Dampak Dirasakan Rumania
Foto: Handout Dinas Darurat Ukraina via Reuters.
KYIV Serangan drone Rusia menghantam wilayah pelabuhan Odesa, Ukraina di Laut Hitam, merusak sebuah gudang, menghanguskan puluhan truk dan melukai dia orang. Serangan itu menyebabkan penangguhan layanan feri antara Rumania dan Ukraina, kata pejabat pada Selasa, (26/9/2023).

Video yang diambil dari sisi Sungai Danube di Rumania menunjukkan senjata pertahanan udara Ukraina merespon serangan pada malam hari tersebut, diikuti oleh dua bola api oranye yang meledak di dekat area pelabuhan. Foto-foto menunjukkan rangka truk yang terbakar habis.

Polisi Perbatasan Rumania mengatakan feri-feri terpaksa berlabuh di pantai Danube Rumania di Isaccea karena serangan terhadap Ukraina. Lalu lintas dialihkan melalui Galati, sebuah kota di Rumania di hulu sungai Danube

Pasukan Rusia menargetkan wilayah Izmail di wilayah Odessa, yang merupakan kampanye berkelanjutan untuk menargetkan kemampuan Ukraina dalam mengekspor gandum. Serangan pada pada Senin menewaskan dua orang di gudang gandum di Odesa dan merusak parah sebuah hotel bertingkat tinggi yang ditinggalkan, kata para pejabat sebagaimana dilansir Associated Press.

Setelah Moskow menarik diri dari kesepakatan gandum yang ditengahi PBB pada musim panas ini, serangan terhadap Izmail dan kota-kota yang terletak di bagian selatan wilayah Odessa menjadi rutin. Serangan terhadap kota-kota di sungai Danube sangat merugikan karena rute tersebut dianggap sebagai rute yang paling menjanjikan bagi kelanjutan ekspor Ukraina.

Halaman:
1 2
      
