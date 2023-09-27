Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral karena Menimbun BBM, DPO 8 Tahun Kasus Perampokan Ditangkap

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |20:39 WIB
Viral karena Menimbun BBM, DPO 8 Tahun Kasus Perampokan Ditangkap
DPO kasus perampokan ditangkap/Foto: Polisi
A
A
A

 

LAMPUNG UTARA - Pelarian AS (30) yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) perkara perampokan, berakhir usai diamankan anggota Satreskrim Polres Lampung Utara, Senin (25/9/2023).

Warga Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara ini sudah 8 tahun berada dalam pengejaran polisi.

 BACA JUGA:

Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna membenarkan adanya penangkapan terhadap salah satu DPO Polres Lampung Utara.

Teddy menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, AS diringkus polisi usai wajahnya terekam dalam video viral di media sosial yang menunjukkan adanya aktivitas penimbunan BBM ilegal di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara beberapa waktu lalu.

 BACA JUGA:

"Benar, pelaku diamankan anggota, karena telah menjadi DPO kasus curas (pencurian dengan kekerasan) rampok 8 tahun silam bersama rekannya yang sudah menjalani hukuman," ujar Teddy dalam keterangannya, Rabu (27/9).

Teddy melanjutkan, atas perbuatannya, AS dijerat Pasal 365 KUHPidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147634/perampokan-Efe2_large.jpg
Perampok Sekap Lansia di Agam, Gasak Emas Hampir 1 Kg hingga Uang Puluhan Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement