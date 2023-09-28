Wisata Bersama Penjual Jamu, Bacaleg Perindo Tengku Erry: Agar Semakin Semangat Bekerja

MEDAN - Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. Tengku Erry Nuradi, ikut meramaikan kegiatan wisata bersama ratusan penjual jamu tradisional ke Pantai Cermin Theme Park, Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Kegiatan wisata bersama itu digelar Partai Perindo dengan ratusan penjual jamu tradisional yang tergabung dalam Paguyuban Jamu Sehat Berkah.

Tengku Erry yang merupakan Gubernur Sumatera Utara periode 2015-2018 itu bahkan melepas langsung keberangkatan rombongan wisata tersebut dari kawasan Jalan Panglima Denai, Kota Medan, Kamis (28/9/2023).