HOME NEWS INTERNATIONAL

Dubes Rusia Ungkap Kesiapan Negaranya Jalin Kerja Sama Nuklir dengan Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |07:01 WIB
Dubes Rusia Ungkap Kesiapan Negaranya Jalin Kerja Sama Nuklir dengan Indonesia
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva. (Foto: Okezone)
JAKARTA Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa negaranya siap untuk bekerja sama dalam bidang energi, termasuk pemanfaatan energi nuklir, dengan Indonesia. Hal ini menggaungkan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin kala menerima kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Moskow tahun lalu.

Berbicara dalam program Special Dialogue Okezone, Dubes Lyudmila mengatakan bahwa otoritas yang berwenang dari Rusia dan Indonesia terus berhubungan dan kerja sama terkait hal ini bisa dilakukan kapan pun Indonesia siap melakukannya.

“Untuk bidang energi kami siap otoritas terkait kami berhubungan kapan pun pemerintah indonesia siap untuk (kerja sama) di sektor nuklir, energi kami siap,” ujarnya.

Diplomat kelahiran Kyiv itu mengatakan bahwa Rusia memiliki pengalaman panjang dalam pemanfaatan nuklir sebagai sumber energinya.

Menurut, Lyudmila, Rusia memiliki setidaknya 11 proyek bersama (joint project) fasilitas nuklir dengan negara-negara asing. Selain itu, 20 persen pasokan listrik Rusia juga disebut berasal dari energi nuklir.

Lyudmila juga mengatakan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran akan potensi bencana dari pemanfaatan energi nuklir itu. Dia menekankan bahwa teknologi yang digunakan oleh Rusia saat ini sangat aman, jauh berbeda dengan tiga dekade lalu, saat bencana nuklir Chernobyl terjadi.

Halaman:
1 2
      
