Lahan di Puncak Darma Ciletuh Sukabumi Terbakar

SUKABUMI - Kobaran api membakar lahan di Puncak Darma, Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (30/9/2023). Api kian membesar hingga malam ini.

Informasi yang dihimpun, kebakaran ini pertama kali terlihat pada pukul 14:00 WIB. Api terus membesar hingga membakar lahan curam di areal yang masuk Ciletuh Palabuhanratu Global Geopark (CPUGGp).

Bahkan hingga pukul 19.30 WIB, api masih terlihat membesar. Petugas pun terus melakukan penjinakan api. Namun, upaya pemadaman terkendala oleh kondisi geografis yang sulit. Api berkobar di bukit curam, membuat pekerjaan pemadam kebakaran semakin sulit.

Kepala Desa Girimukti, Akung Samsudin membenarkan kejadian kebakaran itu. Dia mengaku petugas damkar beserta unsur desa masih melakukan pemadaman.