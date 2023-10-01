4 Fakta 5 KKB Teroris Ditembak Mati, Sering Bikin Onar, Merampok hingga Membunuh

JAKARTA - Para prajurit TNI dari Tim Nanggala, yang berada di bawah Satgas Damai Cartenz Polri, berhasil melumpuhkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), pada Sabtu 30 September 2023 pukul 06 WIT. Baku tembak terjadi di wilayah Serambakon Oksibil.

Berikut fakta-faktnya:

1. Sebanyak 5 KKB Tewas

Sebanyak 5 orang KKB atau KSTP tewas dalam baku tembak tersebut bertempat di Kampung Modusit Serambakon Pegubin.

"Laporan dari lapangan yang saya terima, Tim Nanggala TNI yang tergabung Satgas Damai Cartenz pagi ini berhasil melumpuhkan 5 KSTP dengan menembak mati," ujar Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono.

2. Senjata KKB Disita

Dalam penindakan yang dilakukan Tim Nanggala terhadap KSTP Kodap 35 di wilayah Serambakon Oksibil, berhasil menyita 3 pucuk senjata (1 AR 10, 1 SS1 dan 1 pistol FN), ratusan amunisi kaliber 5,56 mm dan 9 mm.

“Dan mengamankan 3 pucuk senjata serta ratusan amunisi kaliber 5,56 mm dan 9 mm, untuk KSTP lainnya melarikan diri beserta senjatanya,” imbuh Kapuspen TNI.