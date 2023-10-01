Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Garasi PO Bus Terbakar di Bantul, Sebuah Mobil dan 2 Motor Ludes

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |10:05 WIB
Garasi PO Bus Terbakar di Bantul, Sebuah Mobil dan 2 Motor Ludes
Salah satu motor ludes terbakar. (Foto: Erfan Erlin)
DIY - Garasi Bus PO Muria Transport yang berada di Dusun Sonosewu RT 04 Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Bantul, mengalami kebakaran, Sabtu (30/9/2023). Akibatnya, sebuah mobil dan dua sepeda motor ludes dilalap si jago merah.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry menuturkan kebakaran tersebut terlihat mulai pukul 14.00 WIB. Garasi milik Kuswandi warga Perum Green Garden Tambak Ngestiharjo Kasihan Bantul terbakar diduga dipicu karena korsleting listrik.

"Itu mungkin karena korsleting listrik," ujarnya.

BACA JUGA:

Kebakaran Hebat Landa Gudang PTPN, Api Diduga dari Pembakaran Sampah 

Jeffry mengatakan sekira pukul 14.00 WIB, dua orang pekerja sedang bekerja di gudang interior tepat di samping TKP, lantas mendengar suara ledakan dari samping tempatnya bekerja. Keduanya kemudian berlari keluar menuju sumber suara dan melihat api sudah berkobar di bagian tempat penyimpanan Jok Bus. 

Halaman:
1 2
      
