INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gudang Logistik RSUD dr Slamet Garut Terbakar, Ratusan Pasien Dievakuasi

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |15:23 WIB
Gudang Logistik RSUD dr Slamet Garut Terbakar, Ratusan Pasien Dievakuasi
Kebakaran RSUD dr Slamet Garut/Foto: Fani
GARUT - Gudang logistik RSUD dr Slamet Garut terbakar Minggu (1/10/2023) siang. Dari informasi yang dihimpun, kebakaran pada salah satu bangunan di rumah sakit tersebut terjadi sekira pukul 12.00 WIB.

Api berkobar cukup besar karena di ruangan tersebut tersimpan banyak benda mudah terbakar. Asap tebal membumbung tinggi sekitar pukul 13.00 WIB.

Kebakaran yang melanda rumah sakit pemerintah itu kemudian berhasil dipadamkan kurang lebih pukul 14.00 WIB. Sebelumnya Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Garut menurunkan sejumlah kendaraan pancar dan water supply ke lokasi untuk menjinakan api.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD dr Slamet Garut, Dr Muhammad Willy Indrawilis mengatakan pihaknya belum mengetahui penyebab terjadinya kebakaran.

"Penyebab kebakaran masih diteliti oleh Damkar Garut. Untuk sementara ini belum ada korban jiwa, semoga tidak ada korban jiwa," kata dr Willy pada MNC Portal Indonesia (MPI).

Ia menyebut ada sekira 100 pasien yang dievakuasi saat kebakaran terjadi. Ratusan pasien tersebut berasal dari berbagai ruangan dekat gudang logistik yang terbakar.

"Ada evakuasi pasien sebagai bentuk antisipasi. Mereka yang dievakuasi ruangannya berdekatan dengan gudang logistik," ujarnya.

