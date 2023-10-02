Caleg Perindo Rembang Diminta Bahu Membahu Jangan Saling Sikut!

REMBANG - Perindo Rembang, Jawa Tengah, menggelar rapat konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang, di salah satu rumah makan di pinggir jalur Pantura Kota Rembang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, para bakal caleg diminta untuk bahu membahu menggalang suara.

Pengurus kabupaten, provinsi dan para bakal caleg di semua tingkatan hadir dalam kegiatan tersebut, mereka mendapatkan pembekalan, sekaligus tata cara perekrutan saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan upaya itu, diharapkan para bakal caleg semakin siap menghadapi pemilu 2024.

“Sejak awal Perindo Rembang sudah mencanangkan target bisa meraih 1 fraksi atau empat kursi DPRD,” Ketua DPD Perindo Rembang, Hendro Tanoko.