Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Caleg Perindo Rembang Diminta Bahu Membahu Jangan Saling Sikut!

Musyafa , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |02:10 WIB
Caleg Perindo Rembang Diminta Bahu Membahu Jangan Saling Sikut!
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

REMBANG - Perindo Rembang, Jawa Tengah, menggelar rapat konsolidasi untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang, di salah satu rumah makan di pinggir jalur Pantura Kota Rembang, Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, para bakal caleg diminta untuk bahu membahu menggalang suara.

Pengurus kabupaten, provinsi dan para bakal caleg di semua tingkatan hadir dalam kegiatan tersebut, mereka mendapatkan pembekalan, sekaligus tata cara perekrutan saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan upaya itu, diharapkan para bakal caleg semakin siap menghadapi pemilu 2024.

“Sejak awal Perindo Rembang sudah mencanangkan target bisa meraih 1 fraksi atau empat kursi DPRD,” Ketua DPD Perindo Rembang, Hendro Tanoko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement