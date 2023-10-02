Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pesan Terakhir Korban Kebakaran Kelab Malam Spanyol: Ibu, Aku Mencintaimu, Kami Akan Mati

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |07:09 WIB
Pesan Terakhir Korban Kebakaran Kelab Malam Spanyol: Ibu, Aku Mencintaimu, Kami Akan Mati
Foto: Pemadam Kebakaran Murcia via Reuters.
A
A
A

MURCIA - Setidaknya 13 orang tewas dalam kebakaran yang melanda tiga kelab malam di kota Murcia, Spanyol tenggara. Pihak berwenang masih berusaha mencari beberapa korban yang masih belum ditemukan.

Kebakaran terjadi di kelab malam Fonda Milagros – yang dikenal sebagai La Fonda – pada Minggu, (1/10/2023) pagi. Api kemudian menyebar ke klub-klub tetangga ketika para pengunjung bergegas melarikan diri dari lantai dansa yang penuh sesak, kata polisi.

Media lokal melaporkan bahwa anggota keluarga yang merayakan ulang tahun termasuk di antara korban tewas.

Salah satu peserta pesta ulang tahun – yang berada di klub bersama sepupu dan bibinya – mengatakan dia kembali ke rumah saat terjadi kekacauan, hanya untuk diberitahu bahwa salah satu sepupunya belum meninggalkan kelab, lapor surat kabar La Verdad de Murcia.

Tidak jelas apakah sepupunya termasuk di antara mereka yang dipastikan tewas.

Polisi telah mengkonfirmasi bahwa semua korban tewas berada di La Fonda, namun menambahkan 14 orang masih belum ditemukan. Mereka memperingatkan jumlah kematian mungkin akan meningkat.

Klub tersebut terletak di daerah Atalayas di Murcia, dan diyakini kebakaran terjadi sekitar pukul 06:00 waktu setempat, demikian dilansir BBC.

Hampir 15 jam berlalu, masih belum jelas apa penyebabnya. Namun Walikota Murcia Jose Ballesta mengatakan kepada wartawan pada hari sebelumnya bahwa kebakaran terjadi di lantai pertama klub tersebut.

Diego Seral, dari kepolisian nasional, mengatakan atap La Fonda telah runtuh, sehingga sulit untuk menemukan korban dan mencari tahu apa yang terjadi.

Seorang wanita berusia 28 tahun mengirimkan pesan suara kepada ibunya ketika api mulai menyala, menurut surat kabar La Verdad de Murcia, yang berbunyi: "Bu, aku mencintaimu, kami akan mati."

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kelab malam kebakaran Spanyol
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/18/3133914/perdana_menteri_spanyol_pedro_sanchez-O54l_large.jpg
Spanyol Batal Beli Amunisi Rp126 Miliar dari Israel, Tel Aviv Kutuk Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/18/3081434/banjir_di_spanyol-wT7K_large.jpg
Banjir Akibatkan 200 Orang Tewas di Spanyol, Tak Ada WNI Jadi Korban 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/18/3012506/bangunan-2-lantai-ambruk-4-tewas-dan-16-teruka-htTlzoxOEN.jpg
Bangunan 2 Lantai Ambruk, 4 Tewas dan 16 Teruka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/18/3010126/spanyol-tolak-kapal-pembawa-senjata-untuk-israel-WkGU03N31N.jpg
Spanyol Tolak Kapal Pembawa Senjata untuk Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/18/2956868/penangkapan-dukun-spanyol-polisi-tangkap-18-orang-yang-jual-obat-obatan-psikoaktif-tPUMtBIlXd.jpg
Penangkapan Dukun Spanyol, Polisi Tangkap 18 Orang yang Jual Obat-obatan Psikoaktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937715/spanyol-sita-7-5-ton-narkoba-yang-disembunyikan-dalam-tuna-beku-P9CXCvIqvk.jpg
Spanyol Sita 7,5 Ton Narkoba yang Disembunyikan dalam Tuna Beku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement