Rumah Anggota Polisi di Gunungkidul Kebakaran, 5 Motor Ludes

DIY - Kebakaran hebat terjadi di wilayah Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Senin (2/10/2023) malam. Rumah seorang anggota polisi bernama Partimin ludes dilalap si jago merah. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta Rupiah.

Kasie Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Sumadi menuturkan kebakaran tersebut terjadi di Padukuhan 1 jambu RT 001 RW 001 Kalurahan Jurangjero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Kebakaran tersebut mulai terlihat pukul 19.30 WIB.

BACA JUGA:

"Belum diketahui penyebabnya,"tutur Sumadi, Selasa (3/10/2023).

Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti kejadian tersebut. Namun menurut saksi mata, sebelum kebakaran saksi tersebut telah terdengar suara ledakan dua kali. Namun setelah dicek terlihat api sudah membubung tinggi di atas atap.

Api dengan cepat membakar rumah seisinya. Setidaknya ada 5 unit sepeda motor ikut terbakar dan 2 ganset yang diletakkan di garasi rumah tersebut. Warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang di dalam rumah karena api cepat membesar.

BACA JUGA:

"Warga tahunya api sudah membesar. Mereka tidak berani masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan barang di dalamnya,"kata dia.