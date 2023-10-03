Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Rumah Anggota Polisi di Gunungkidul Kebakaran, 5 Motor Ludes

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |08:17 WIB
Rumah Anggota Polisi di Gunungkidul Kebakaran, 5 Motor Ludes
Rumah anggota polisi mengalami kebakaran. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

DIY - Kebakaran hebat terjadi di wilayah Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, Senin (2/10/2023) malam. Rumah seorang anggota polisi bernama Partimin ludes dilalap si jago merah. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta Rupiah.

Kasie Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, Sumadi menuturkan kebakaran tersebut terjadi di Padukuhan 1 jambu RT 001 RW 001 Kalurahan Jurangjero Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul. Kebakaran tersebut mulai terlihat pukul 19.30 WIB.

 BACA JUGA:

"Belum diketahui penyebabnya,"tutur Sumadi, Selasa (3/10/2023).

Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti kejadian tersebut. Namun menurut saksi mata, sebelum kebakaran saksi tersebut telah terdengar suara ledakan dua kali. Namun setelah dicek terlihat api sudah membubung tinggi di atas atap.

Api dengan cepat membakar rumah seisinya. Setidaknya ada 5 unit sepeda motor ikut terbakar dan 2 ganset yang diletakkan di garasi rumah tersebut. Warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang di dalam rumah karena api cepat membesar.

 BACA JUGA:

"Warga tahunya api sudah membesar. Mereka tidak berani masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan barang di dalamnya,"kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041/kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177022/ledakan-ypxP_large.jpg
6 Rumah Rusak Akibat Ledakan Dahsyat di Cengkareng Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012/kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176980/kebakaran-WzBJ_large.jpg
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176947/kebakaran-lMxo_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Palmerah Jakbar, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176857/kebakaran-d8lY_large.jpg
Empat Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah Semi Permanen di Pademangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement