Kebakaran Besar Landa Permukiman Dekat Pasar Kliwon Solo

SOLO – Kebakaran besar melanda permukiman warga di kawasan kampung Joyosudiran, Pasar Kliwon, Kota Solo, Selasa (3/10/2023) sore, sekira pukul 17.00 WIB.

Warga sekitar pun berlarian pergi meninggalkan rumah mereka karena nyala api terus membesar. Salah seorang warga, Malika (14) yang tengah berada di dalam ruang saat kebakaran terjadi, kemudian keluar dari rumahnya setelah mendengar teriakan kebakaran.

"Tadi di dalam rumah, terus ada yang ngomong kebakaran-kebakaran gitu terus keluar. Terus sudah ada asap besar banget," katanya.

Menurutnya, lokasi kebakaran biasa setiap sore melakukan pembakaran sampah. Lokasi tersebut diketahui adalah tempat mengumpulkan barang-barang bekas.

"Itu tempat barang bekas gitu. Setiap sore sering bakar sampah, cuma tidak sampai seperti katanya," ujarnya.