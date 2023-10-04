Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kebakaran Gudang Rosok di Solo, 12 Rumah Warga Ikut Terbakar

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |00:31 WIB
Kebakaran Gudang Rosok di Solo, 12 Rumah Warga Ikut Terbakar
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

SOLO - Kebakaran gudang rosok di Jl. Kyai Mojo, Pasar Kliwon, Solo, Selasa sore (3/09/2023), merembet ke puluhan rumah warga kampung Joyosudiran. Sedikitnya ada 12 rumah warga yang terbakar.

Hingga pukul 22:30 WIB tim gabungan dari Dinas Damkar, BPBD Soloraya, Polresta Solo dan sejumlah relawan masih berjibaku memadamkan api. Total ada 15 armada dari dinas-dinas tersebut yang digunakan.

 BACA JUGA:

Kepada Dinas Damkar Solo, Sutarjo mengatakan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 16:30 WIB. Akses jalan yang sempit membuat petugas kesulitan mendekati titik api.

"Gangnya sempit masyarakat semua menunjukkan jalan. Tapi jalan itu tidak bisa melewati jalan itu. Pada akhirnya kami harus ngolor dengan selang yang sangat panjang," katanya saat diwawancarai.

 BACA JUGA:

Menurut Sutarjo, tim gabungan harus sabar memadamkan api mengingat bahan yang terbakar adalah kayu-kayu besar.

"Tim kami saat ini sudah bisa mendekat ke titik api. Semoga bisa terselesaikan," katanya.

Halaman:
1 2
      
