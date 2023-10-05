Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gagalkan Peredaran Sabu dan Ekstasi Rp14,5 Miliar, BNNP Jambi Tangkap 3 Tersangka

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |02:03 WIB
Gagalkan Peredaran Sabu dan Ekstasi Rp14,5 Miliar, BNNP Jambi Tangkap 3 Tersangka
BNNP Jambi tangkap 3 tersangka narkoba. (MPI)
A
A
A

JAMBI - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi menggagalkan peredaran narkoba senilai miliaran rupiah ke Jambi.

Tidak hanya itu, tiga pelaku berhasil ditangkap di 2 lokasi berbeda.

"Tiga pelaku yang diamankan, yaitu Sukardi (58) warga asal Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Asril (53) warga Kabupaten Tanjungjabung Barat, Provinsi Jambi," ucap Kepala BNNP Jambi, Brigjen Wisnu Handoko, Rabu (4/10/2023).

Sementara pelaku atas nama Deri (26), ia melanjutkan, merupakan warga Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

"Untuk dua orang pelaku, Sukardi dan Asril berperan sebagai kurir. Sementara Deri yang berperan sebagai pengedar," ujar Wisnu.

Dia menjelaskan, penangkapan ketiga orang ini berawal dari informasi yang diterima BNNP Jambi bahwa akan ada transaksi narkoba dalam jumlah besar dari Provinsi Aceh menuju Riau yang kemudian akan diedarkan di Jambi.

Tidak disia-siakan informasi itu, tim berantas BNNP Jambi langsung melakukan penyelidikan dan menyelusuri sepanjang jalan di Kabupaten Batanghari, Jambi.

Beruntung, petugas menangkap dua orang pelaku.

"Petugas mengamankan Sukardi dan Asril di Jalan Lintas Jambi, Desa Sungai Paur, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari dengan barang bukti 7 kilogram sabu dan 5.000 butir pil ekstasi," tuturnya.

Tidak puas di situ, petugas juga melakukan pengembangan. Benar saja, hasilnya kedua pelaku mengaku akan mengantarkan sabu ke Kabupaten Bungo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949/ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement