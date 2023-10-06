Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bazar Sembako Murah Partai Perindo, Warga: Sangat Perhatian Kepada Rakyat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |11:25 WIB
Bazar Sembako Murah Partai Perindo, Warga: Sangat Perhatian Kepada Rakyat
Partai Perindo kembali menggelar bazar murah (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Warga RW 09, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung Pulomas, Jakarta Timur menyambut senang program bazar sembako murah yang dihadirkan oleh Partai Perindo. 500 paket sembako disediakan untuk warga yang telah memiliki KTA berasuransi dari Partai Perindo.

Salah satu warga Sunarti (50), mengaku senang dapat menerima paket sembako murah itu. Dia mengatakan program ini cukup membantu mengingat harga sembako di pasar yang saat ini baginya cukup mahal.

"Harga sembako di pasaran lagi mahal sekali, alhamdulillah ini dapat bantuan, sangat bersyukur sekali alhamdulillah," ucap Sunarti, Jumat (6/10/2023).

Acara bazar murah itu dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Jaktim, Berman Nainggolan. Sunarti berharap Berman yang dianggap sangat memperdulikan kaum menengah kebawah, dapat sukses melaju pada pemilu 2024 untuk DPRD DKI Dapil IV Jakarta Timur (Cakung, Matraman, Pulo Gadung).

"Pak berman itu baik Alhamdulillah sangat memperhatikan rakyat, Harapannya ke depan ya semoga lebih baik lagi, semoga ya Pak Berman jadi sebagai anggota DPRD ya," sambungnya.

Walaupun cuaca saat itu sangat terik, dirinya tetap rela mengantri membeli paket sembako murah seharga Rp20ribu yang berisikan 2,5 kilogram beras dan satu liter minyak goreng. Ia menuturkan untuk mendapatkan sembako ini wajib memiliki KTA berasuransi dari Parta Perindo.

"Iya ini pakai KTA kalau mau dapet, kebetulan saya sudah daftar, kan ini banyak juga manfaatnya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
